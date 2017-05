Medici implicați în distribuirea drogurilor, reținuți de polițiști

12:49

Poliția l-a acuzat de omor și tentativă de omor pe bărbatul care a intrat cu mașina în pietoni joi în Times Square din New York, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 22, relatează vineri DPA. Richard Rojas, în vârstă de 26 de ani, din Bronx, New York, a fost testat pozitiv la o substanță halucinogenă (PCP, fenciclidină) și a declarat poliției că Dumnezeu i-a spus să facă asta, a informat CNN vineri dimineață. Rojas suferă de "probleme psihologice" și le-a spus polițiștilor că se aștepta să fie împușcat de forțele de ordine, a precizat CNN. Rojas a fost arestat la fața locului după ce a încercat să fugă și a fost dus la un spital pentru a fi testat pentru consum de droguri și alcool. Conform relatărilor martorilor, el conducea vehiculul propriu în apropiere de Times Square când a virat pentru a intra pe strada 42 și, conducând pe contrasens, a urcat bordura și a intrat în pietoni, prima victimă fiind o turistă de 18 ani, din statul Michigan, care a murit pe loc. Ea era însoțită de sora sa, de 13 ani, care a fost rănită, potrivit autorităților. Rojas și-a continuat cursa pe contrasens și a călcat cu mașina trecătorii din zona pietonală până ce s-a izbit de un stâlp, pe strada 45. Richard Rojas, care a lucrat în cadrul armatei din 2011 până în 2014, a mai fost arestat de două ori pentru conducere sub efectul alcoolului și alte încălcări ale legii. În martie, a fost reținut ultima dată după ce a amenințat cu cuțitul la gât o persoană. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a declarat că nu există indicii care să arate că ar fi vorba despre un act de terorism.