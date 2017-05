„Să învingem SIDA împreună”: Campanie de Ziua de Comemorare a persoanelor decedate de SIDA

07:29

Rusia a început crearea unui batalion de asalt de trupe aeropurtate, care ar trebui să devină operațional la 1 decembrie, în cadrul Diviziei aeropurtate 7, care are baza permanentă lângă Novorossiisk, sudul Rusiei, relatează joi agenția de presă TASS.