Consultări politice moldo-armene la nivel de viceminiştri ai afacerilor externe

15:36

Șefa guvernului conservator al Marii Britanii, creditată de sondaje cu o largă victorie în acest scrutin anticipat, trebuie să anunțe la Halifax (nordul Marii Britanii) o majorare a taxei patronale pentru angajarea de imigranți din țări din afara Uniunii Europene. În prezent, această taxă este stabilită la 364 de lire sterline (420 de euro) pe an pentru micile întreprinderi și până la 1.000 de lire sterline pentru întreprinderile mari și mijlocii. Acest impozit este destinat să alimenteze fondul pentru formarea angajaților britanici. Imigranții non-europeni vor trebui, de asemenea, să contribuie mai mult la utilizarea serviciului de sănătate publică NHS, potrivit presei britanice. Theresa May speră astfel să aducă nivelul migrației nete la sub 100.000 de persoane pe an, promisiune pe care Partidul Conservator nu reușește de ani de zile să o pună în practică.