Erdogan: Starea de urgență va continua până la instaurarea „păcii și prosperității” în Turcia

Marea Britanie va continua să facă schimb de informaţii clasificate cu preşedintele Donald Trump, anunţă Theresa May. Premierul britanic a refuzat totuşi să spună că are personal încredere totală în cel mai puternic lider al planetei. În contextul celui mai recent scandal în care este implicat preşedintele SUA, cel al dezvălurii de informaţii secrete Rusiei, Theresa May a declarat că are "încredere în relaţiile dintre Regatul Unit şi Statele Unite ...