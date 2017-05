Eugen Tomac despre amânarea asistenței financiare a UE: „Este o decizie înțeleaptă”

15:06

Republica Moldova a pierdut un nou dosar la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și va achita unei moldovence suma de 12 mii de euro. Asta după ce, începând din 2011, femeia a fost reținută într-un dosar penal și deținută în arest sau arest la domiciliu până în 2014, încălcând astfel termenul prevăzut de Constituție de un an de zile. The post Încă un caz pierdut la CEDO. Guvernul va achita unei moldovence un prejudiciu de 12.000 euro appeared first on Independent.