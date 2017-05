Rusia împrumută SUA: Moscova a cumpărat titluri de trezorerie de 100 de miliarde de dolari

14:26

Presa din SUA a scris că Donald Trump a transmis informaţii clasificate oficialilor ruşi săptămâna trecută când s-a întâlnit cu ministrul rus de Externe, dar Vladimir Putin a declarat că nu este cazul de aşa ceva. The post (VIDEO) Putin face haz de necaz: Ce glume a spus despre presupusele legături ale lui Trump cu Rusia appeared first on Independent.