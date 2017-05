Cel puţin un mort şi 22 de răniţi, după ce un şofer a intrat într-un grup de pietoni, în New York

23:41

Am decis că fac câteva poze "Monumentului eroilor" de la 40 de ani, pentru că, împreună cu cinematograful, care vizual nu se află neapărat într-o stare avariată, va fi demolat. Proprietarii terenului au decis că acesta le încurcă, iar din simbolurile de altă dată a locului cunoscut de chișinăuieni ca "40 de ani VLKSM" nu va mai rămâne nimic, așa cum nu a rămas nimic din barul Cin-Cin de peste drum. Detalii voi oferi într-o postare aparte. [caption id="attachment_104080" align="alignleft" width="5472"] Pe locul Barului Cin-Cin, un loc înfrăgit de studenți și nu numai, a crescut un bloc de locuit.[/caption] [caption id="attachment_104084" align="alignleft" width="5472"] Poster vechi.[/caption] [caption id="attachment_104085" align="alignleft" width="5472"] Cinematograful din spate. Cladirea pare intreaga.[/caption] [caption id="attachment_104086" align="alignleft" width="5472"] Flori.[/caption] [caption id="attachment_104087" align="alignleft" width="3648"] Monumentul lui Pan Halipa. soarta acestuia inca nu e clara[/caption] Gabriel Călin. The post BIG CITY LIFE |Monumentul de la „40 de ani” va fi demolat împreună cu Gaudeamus (FOTO) appeared first on Moldova 24.