(FOTO) Cum arată acum fiul cel mic al lui Michael Jackson: Seamănă uimitor de mult cu tatăl său

Pentru anul 2017, experții prognozează o creștere de 6% potrivit scenariului de bază, argumentată de relansarea creditării, a creșterii remitențelor, dar și deblocarea finanțărilor pentru investițiile publice. Chiar și așa, creșterea rămâne a fi una nesustenabilă, iar principalii factori care o vor putea impulsiona, tind să aibă un impact de scurtă durată, spun analiștii Expert-Grup.