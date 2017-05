Andrian Candu a lansat un apel de solidaritate și unitate, la Varșovia

13:46

„Pentru start vreau să reamintesc că Internetul este o mare bază de date din care deseori descoperi informație despre care nici nu bănuiai. Să o luăm de la un capăt: Atunci când am fost atacat de paranoia, că am legat compania GoSocial de PPDA doar din simpla coincidență că se află sub acelați acoperiș am început o nouă investigație. Mai jos aveți site-ul Demnitate-Adevăr care aparține Partidului Platforma Demnitate și Adevăr: În chenar vedeți „powered by Leadgen.md”. Acesta-i subsolul la site-ul Leadgen: Paranoia? Chiar nu știu… Sau poate e o coincidență, sau poate e doar o structură ca multe altele din business când se fac companii, firme, și firmulițe pentru a se acoperi urmele? Dar acei ce au creat și tot acei care se ocupă de development-ul site-ului PPDA sunt nimeni alții decât GoSocial. Nu se oprește totul aici desigur.