Nici grupul PPE nu susține inițiativa lui Dodon privind dreptul de a dizolva Parlamentul: Face parte din agenda lui politică

Mai mulți dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii s-au ales în 2016 cu proprietăți noi. Unii și-au cumpărat mașini, alții au intrat în proprietatea unor locuințe noi. Soțul judecătoarei Nina Cernat, membră CSM, a câștigat anul trecut un apartament la o tombolă, iar avocatul Gheorghe Avornic s-a înglodat și mai mult în datorii, contractând un împrumut de 15 milioane de lei, scrie anticorupție.md.