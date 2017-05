Iată un monarh ideal, cum şi-ar dori orice popor! Regele Olandei dezvăluie că are o slujbă part-time la o companie

14:11

Joi, 18 mai, la o conferinţă de presă la IPN, liderul Unirea - ODIP Vlad Bileţchi a comunicat că la 17 mai, în centrul capitalei, alături de un cort al PSRM, unde se colectau semnături în susţinerea referendumului de demitere a primarului Dorin Chirtoacă, unioniștii au pus un alt cort cu intenția de a promova unirea Republicii Moldova cu România. Bileţchi spune că acțiunea lor a deranjat etnicii ruşi, care se apropiau să semneze pentru referendum. „Am fost agresaţi de nenumărate ori, bruscaţi, ameninţaţi cu răfuială fizică. Am fost somaţi de către persoane necunoscute să oprim întrunirea, în caz contrar vom avea de pătimit. Pe toată perioada desfăşurării acţiunii s-au tot apropiat de noi oameni care ne împiedicau să distribuim pliante, să ne deplasăm pe stradă”, a declarat Vlad Bileţchi. Potrivit tânărului, în momentul în care unioniştii au mers şi au încercat să stea de vorbă cu socialiștii, a fost chemată poliţia. Polițistul care s-a apropiat nu s-a legitimat, a ascultat doar poziţia celeilalte părţi şi i-a reținut doar în baza unei plângeri verbale. „Cazul acesta îl ducem la CEDO, pentru că ne-au fost încălcare într-un mod flagrant drepturile fundamentale. Am fost reţinuţi ilegal, am fost trataţi discriminatoriu, ne-a fost refuzat dreptul la un avocat”, a explicat Vlad Bileţchi. Împreună cu Vlad Bileţchi, a fost reţinut şi Ilie Creţu, preşedintele Organizaţiei de Tineret a PL din sectorul Ciocana. Acesta a spus că acțiunea lor i-a deranjat pe reprezentanții PSRM, care au dat dovadă de un comportament nepotrivit faţă de valorile românești pe care le promovau. „Am chemat poliţia, ca de nenumărate ori când am fost agresaţi verbal şi ameninţaţi, dar nu a venit. La solicitarea lor a venit în câteva clipe o grupă operativă. În momentul în care am intenţionat să semnez pentru referendum, am fost bănuit de o tentativă de a deteriora listele cu semnături. Când a venit poliţia, imediat m-au catalogat ca fiind un om vinovat, că am tulburat ordinea publică, dar nu m-au întrebat nimic din ceea ce mi s-a întâmplat”, a declarat Ilie Creţu. Liderul Unirea - ODIP Vlad Bileţchi şi preşedintele Organizaţiei de Tineret a PL din sectorul Ciocana Ilie Creţu au fost reţinuţi ieri seara, 17 mai, de oamenii legii pentru că ar fi tulburat ordinea publică. Cei doi au fost duşi la sectorul de poliţie, unde au scris explicaţii şi au fost eliberaţi peste trei ore.