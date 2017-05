„Fără frică”. Jurnalista Natalia Morari: „Am fost filmată în timp ce făceam dragoste cu soțul meu”

12:06

Igor Dodon susține că nu are o înțelegere cu Partidul Democraților și că acesta nu a avut altă soluție, decât să cedeze în favoarea proiectului mixt propuse de socialiști. „Eu nu am discutat cu domnul Plahotniuc cel puţin un an şi jumătate la astfel de subiecte şi nici la altele”, declară șeful statului într-un interviu pentru Europa Liberă. The post Igor Dodon despre tandemul PD – PSRM: „Nu am discutat cu domnul Plahotniuc de un an și jumătate” appeared first on Independent.