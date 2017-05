Cel mai lung pisoi din lume are 1metru și 19 centimetri înălțime și cântărește 14 kg

17:27

„Mă numesc Andrei Caras, am 26 de ani. Acum sunt în China, unde am un contract cu o casă de modă. După studiile pe care le-am făcut la L.T. „Grigore Vieru” din Sărata Veche, am decis să merg în România, înscriindu-mă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Am ales specializarea Resurse […]