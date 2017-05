În luna iunie se deschid ușile la Banca Națională a Moldovei

08:37

În 29 martie 2017, cea de a treia ediție a SEE Property Forum din București, organizată de International Property Network în parteneriat cu Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) va reuni speakeri importanți din țările din Europa de Sud-Est (SEE) care vor analiza potențialul pieței imobiliare din România din perspectivă globală. Profesioniști din domeniul imobiliar …