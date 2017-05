(FOTO) Plahotniuc, zbor de lux la Washington de peste un milion de dolari. Cum arată aeronava cu care a zburat oligarhul

15:27

Autoritățile de la Chișinău se confruntă cu două mari crize - finanțarea europeană, care a fost amânată pe un termen nedeterminat și avizul așteptat din partea Comisiei de la Veneția asupra proiectului de modificare a sistemului electoral în unul mixt, care va fi negativ. Declarații în acest sens face fostul premier Ion Sturza.