Numărul locurilor de studii în România pentru moldoveni nu va fi redus

16:57

Pavel Filip, despre 100 de mln. de euro promiși R. Moldova Marți, 16 mai, în Parlamentul european a avut loc o dezbatere pe marginea subiectului R. Moldova. Astfel, europenii au discutat despre acordul pentru o asistența financiară în valoare de 100 de milioane de euro promisă Moldovei. În final, aceștia au decis să amâne ajutorul de 100 milioane de euro pentru R. Moldova până la pronunțarea verdictului Comisiei de la Veneţia în privința schimbării sistemului electoral. Astăzi, în debutul ședinței Guvernului, prim ministrul Pavel Filip a ținut să se refere la subiectul dezbaterii. „Eu am urmărit ieri cu atenție dezbaterile. Concluzia e una, se insistă ca asistența financiară să fie acordată R. Moldova. Eu înțeleg disperarea cu care opoziția încearcă a face presiuni. E o cale greșită. Atât Acordul cu FMI, cât și acesta, nu prevede doar o finanțare, ci și condiționalități. Noi am reușit într-un an de zile, să ne mișcăm înainte pe multe domenii, inclusiv în cel financiar-bancar. Rezultatul este unul vizibil. Și asistența macro-financiară de 100 milioane de euro pentru R. Moldova este urmată de condiționalități. Acei politicieni care se avântă în a face presiuni pentru a opri finanțarea pentru R. Moldova dau lovitură dublă, pe o parte oprirea finanțării care vine să ajute oamenii R. Moldova și, pe de altă parte, frânarea reformelor. Unii politicieni consideră că cu acest preț pot să-și câștige un loc în Parlament. Trebuie să-i dezamăgesc, eu am toată certitudinea că R. Moldova va avea această asistență macro financiară”, a menționat Filip. Sursă: zdg.md Record Pavel Filip, despre 100 de mln. de euro promiși R. Moldova apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.