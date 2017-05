Creșteri ale încasărilor la buget de peste 20%, înregistrate de Serviciul Vamal în primele patru luni

17:36

În mesajul său, ministrul Culturii Monica Babuc a remarcat că pentru al patrulea an consecutiv Ministerul Culturii al Republicii Moldova își asumă responsabilitatea de organizare a Zilei Internaţionale a Muzeelor şi Nopţii Europene a Muzeelor prin instituțiile din subordine, dar și instituțiile muzeale din întreaga țară, care aderă într-un număr tot mai mare pe an ce trece. Un eveniment remarcabil al Zilei Internaţionale a Muzeelor din acest an este inaugurarea şi decernarea premiilor ediției a V-a a Bienalei Internaţionale de Pictură, desfăşurată sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova.