Internauții semnează activ petiția „Avere, la Vedere”, lansată de bloggerul Balacci

Vedeți mesajul integral: „Acum 152 de ani doar visătorii și vizionarii și-ar fi putut imagina că azi, când sărbătorim Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, putem să vorbim și să ne vedem de la distanță în timp real. Era anul 1865 și se semna prima Convenţie Internaţională privind Telegrafia, ocazie cu care a fost creată Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT). Azi Societatea Informațională a devenit un adevărat univers, cu multe galaxii, în care viteza informației și modul de a fi transmisă a depășit orice imaginație. Dar numai depășind orice imaginație se poate ajunge la performanțe fără precedent. Numai crezând într-un vis cu viziune, se poate crea un univers. Și noi, în Moldova, putem să ne mândrim că am creat o comunitate IT destul de puternică și în plină expansiune. Sectorul IT este azi în avangarda reformelor din Republica Moldova.