Un cutremur de 4,3 grade a produs pagube de 24 milioane dolari unei mine din Australia

10:41

Recent, PRBAR - Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare a atras atentia asupra faptului ca limitarea la 25% a cheltuielilor administrative si de vanzare ale politei de asigurare RCA, prevazuta in proiectul de lege privind RCA, incalca principiile unei piete libere si concurentiale, avand consecinte semnificative asupra pietei, printre care si disparitia a 30.000 de asistenti in brokeraj. In acest context, PRBAR urmeaza sa prezinte in cadrul Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor o serie de argumente si o propunere "care poate debloca criza generata de aceasta prevedere".