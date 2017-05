Peste 19 mii de elevi vor susține examenele de bacalaureat în acest an

19:57

Joi, 18 mai, organizația sportivă Sporter organizează cursa de 10 km împreună cu atletul britanic Dan Thompson. Aceasta are scopul de a promova alergatul, mersul și ciclismul. Cursa are loc în cadrul programului Run the World Challenge și se desfășoară în șapte țări din Europa de Est și Asia de Sud-Vest. Articolul Participă la o cursă nocturnă de alergat sau de ciclism alături de un atlet din Marea Britanie apare prima dată în #diez.