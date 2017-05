Ce a ascuns un bărbat în medalionul dăruit iubitei. Ea l-a purtat fără să știe (FOTO)

21:26

Președintele american, Donald Trump, a dat asigurări marți că are ''dreptul absolut'' să împărtășească informații cu Rusia, în legătură cu ''terorismul'', ''securitatea zborurilor'' sau din ''motive umanitare''. "Ca președinte, am vrut să împărtășesc (informații — n.r.) cu Rusia (în cadrul unei întîlniri programate și deschise la Casa Albă), și am dreptul absolut să fac asta, în legătură cu fa