Cutremur în La Liga; Ce star ia Real, dacă Bale pleacă la Man. United

Nouăsprezece cazuri de corupție pentru obținerea permiselor de conducere de diferite categorii au fost documentate de Centrul Național Anticorupție de la începutul acestui an. Cel de-al 19-lea caz este unul de trafic de influență și a ajuns în vizorul Direcției generale teritoriale Nord după ce un elev a sesizat Centrul în acest sens. Un bărbat din Bălți a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție cu puțin timp în urmă.