Visează să o îmbrace pe Delia! O tânără din Drochia a unit senzualitatea, vopseaua și broderia într-o colecție de haine

11:27

Back to back, queen to queen. DC is your #MissUSA 2017. A post shared by Kára McCullough (@missusa) on May 14, 2017 at 8:16pm PDT 51 de fete, din diferite state, au luptat ieri pentru prestigiosul titlu Miss USA 2017. Câștigătoare a fost desemnată Kára McCullough – o tânără de 25 de ani, deținătoare a titlului Miss […]