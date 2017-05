Intrarea e liberă! Vino la prima etapă a Campionatul Naţional de Karting

09:37

Sectorul IT este unul dintre domeniile în care Republica Moldova este competitivă la nivel mondial. Conform managerilor companiilor IT, aceasta se datorează calităţii studiilor din ţara noastră, experienţei şi culturii foarte apropiate de cea vestică. Vedeţi mai jos 6 idei despre creşterea profesională, cum să nu te plafonezi şi tendinţe în IT de la Radu Lazăr, manager Endava Moldova.