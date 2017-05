Doi ani fără note pentru elevii claselor a I-a și a II-a

14:37

Un prim gigant bancar din Marea Britanie își mută mii de angajați în altă țară. Urmează și alții JPMorgan Chase & Co. a convenit achizitia unei cladiri de birouri la Dublin, cu o capacitate de peste 1.000 de persoane, capitala Irlandei fiind unul dintre orasele luate in calcul de banca americana pentru crearea unui centru de operatiuni in Uniunea Europeana, dupa votul pro-Brexit al britanicilor din iunie 2016, transmite Bloomberg. Divizia irlandeza a bancii a cumparat imobilul aflat in constructie de la firma imobiliara Kennedy Wilson, Fairfax Financial Holdings din Toronto si National Asset Management Agency din Irlanda, se arata itr-un comunicat al Kennedy Wilson, scrie News.ro. Cladirea, cu o suprafata de 12.000 de metri patrati, va fi finalizata in trimestrul al treilea al anului 2018. ”Avand in vedere cresterea afacerilor noastre locale, aceasta noua cladire ne ofera spatiu de dezvoltare si o anumita flexibilitate in cadrul Uniunii Europene. Dublinul are afaceri vibrante si comunitati de tehnologie care se potrivesc cu o companie globala ca a noastra”, a declarat Carin Bryans, director de tara la JPMorgan in Irlanda. Dublinul este intre orasele analizate de JPMorgan pentru crearea unui centru al operatiunilor din Uniunea Europeana, dupa Brexit. Inainte de referendumul britanic din 23 iunie 2016, directorul general al bancii, Jamie Dimon, a spus angajatilor din Marea Britanie ca pana la 4.000 dintre ei ar putea fi transferati in eventualitatea unui Brexit. In ianuarie, Dimon a spus ca numarul ar putea fi mai mare sau mai mic, in functie de cum vor decurge negocierile dintre Londra si Bruxelles. Bancile cu activitati internationale se pregatesc sa transfere unele dintre operatiunile din Londra in birouri noi sau deja existente din UE, dupa ce premierul britanic Theresa May a declansat mecanismul oficial de retragere din UE. Deutsche Bank a anuntat la randul ei, saptamana trecuta, ca ar putea transfera 4.000 de angajati din Londra, Barclays va activa planul de protectie in sase luni, iar Goldman Sachs va incepe probabil mutarea unor angajati anul viitor. Destinatiile preferate de banci sunt Frankfurt si Dublin. Luxemburgul este atractiv pentru companiile de asigurari si managerii de active. Standard Chartered si Barclays analizeaza sa isi stabileasca bazele europene in capitala Irlandei, iar Goldman Sachs si Morgan Stanley se gandesc la Frankfurt. Londra ar putea pierde 10.000 de locuri de munca in sectorul bancar si alte 20.000 in sectorul serviciilor financiare, potrivit estimarilor institutului de cercetari Bruegel. Alte estimari variaza intre 4.000 si 232.000. Sursă: protv.md Record Un prim gigant bancar din Marea Britanie își mută mii de angajați în altă țară. Urmează și alții apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.