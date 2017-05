A comunicat PUNCTELE Moldovei la Eurovision! Gloria Gorceag: „Sunt onorată și fericită”

09:16

Studiul cercetatorilor a scos la iveala faptul ca daca un barbat face sex de doua ori in decurs de o ora, sansele ca acesta sa devina tata se tripleaza! Cercetarea a implicat 73 de cupluri care au fost supuse procedurii de inseminare intrauterina, un tratament de fertilitate in care sperma este plasata direct in uter. […]