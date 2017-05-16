Expoziție-târg de haine autohtone la Bălți

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Затраты на празднование Дня Победы в Москве в этом году составят не менее 456 млн рублей. Об этом сообщает NEWSru.com. При этом значительная... Запись ВЛАСТИ МОСКВЫ ПОТРАТЯТ НА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ 456 МЛН РУБЛЕЙ впервые появилась Бельцкое телевидение.