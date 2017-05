S-au dus la proceduri cosmetologice, dar s-a trezit cu împrumuturi de mii de lei: Cum au fost înșelate 2 femei din Chișinău

18:06

O reuniune la nivel înalt va avea loc miercuri la Bruxelles între autorităţile europene şi cele americane cu privire la posibila interzicere de către SUA a laptopurilor la bordul avioanelor care decolează din Europa, a comunicat luni Margaritis Schinas, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite AFP. Organizarea acestei reuniuni în cursul săptămânii fusese anunţată vineri de Bruxelles în urma unor discuţii telefonice între ministrul american pentru securitate internă, John Kelly, şi responsabili europeni, însă data nu fusese precizată.