Parlamentul va găzdui reuniunea Comisiei pentru chestiuni politice și juridice a APCEMN

Poziționată între Uniunea Europeană și CSI, Republica Moldova are avantajul unei proximități geografice atât cu piețele vestice, cât și cele din est și poate asigura comunicarea și legătura dintre acestea. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul ”Belt and Road Forum for International Cooperation”, care se desfășoară în capitala Chinei, orașul Beijing.