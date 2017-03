(VIDEO) Egal spectaculos în Man City – Liverpool; Guardiola și Klopp au oferit o fază fabuloasă

21:59

Așa-numitele autorități din regiunea separatistă Transnistria s-au arătat deranjate de reținerea, pentru verificări suplimentare, a pretinsului președinte adjunct al Sovietului Suprem al Transnistriei, Galina Antiufeeva, care a trecut prin Aeroportul Internațional Chișinău pentru a zbura la Moscova. The post Tiraspolul, deranjat de reținerea la Chișinău a unui „oficial” transnistrean, care mergea la Moscova appeared first on Independent.