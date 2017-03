Istoria interzisă a României. (Ungaria) Ep.8

21:27

Marsul pentru viata, prin care se cere oprirea avorturilor si sustinerea femeii si a familiei, se va desfasura in 25 martie, in peste 285 de localitati din Romania si Republica Moldova, anunta Patriarhia Romana, care ii indeamna pe oameni sa participe in numar cat mai mare, scrie News.ro. Marsul pentru...