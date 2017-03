Franța: Macron și Le Pen, la egalitate în primul tur al scrutinului prezidențial

21:17

Jose Antonio (55) este un fost instalator care și-a pierdut drumul în viață după ce s-a îmbolnăvit de depresie. Acesta a ajuns să trăiască pe străzi, iar în ultimii 20 de ani și-a câștigat existența găsind locuri de parcare și păzind mașinile șoferilor. Dar într-o zi, o echipă de stiliști s-a oferit să-l ajute. The post (VIDEO) Transformare incredibilă: Un om fără adăpost devine de nerecunoscut după ce i s-a întâmplat o minune appeared first on Independent.