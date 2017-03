FOTO | Angela Merkel a pierdut. Martin Schulz, ales lider al social-democraților germani cu 100% din voturi

15:27

Tabloul "Monarch of the Glen", de Edwin Landseer, una dintre cele mai cunoscute picturi din Scoția, a fost achiziționat pentru stat cu 4 milioane de lire sterline (4,6 milioane de euro) printr-o campanie de strângere de fonduri, pentru a împiedică vânzarea lui în străinătate, informează The Guardian, citat de News.ro.