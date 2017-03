Ipoteză: Cine s-ar afla în spatele jocului „Balena albastră”

05:00

Trigonul Lunii cu Mercur favorizeaza deciziile temeinice si manifestarea bunului simt in relatiile cu ceilalti. Este o zi buna pentru schimburi de idei, pentru comunicare in general si pentru a lua decizii cu maxima luciditate. Berbecul: Aveti sanse mari de succes in afaceri, dar se pare ca sunteti nevoit sa faceti mai multe drumuri scurte. O persoana mai in varsta care va apreciaza corectitudinea este dispusa sa va acorde un sprijin consistent. In partea a doua a zilei este posibil sa intampinati probleme ...