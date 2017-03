„Matrix” ar putea reveni cu un al patrulea film. Trebuie doar să decidă cine va scrie scenariul

17:47

Un cotidian proguvernamental turc a publicat, vineri, un fotomontaj reprezentând-o pe cancelarul german, Angela Merkel, purtând mustaţă şi o uniformă nazistă, alături de menţiunea "Hitler la feminin", în contextul în care tensiunile dintre Ankara şi UE se intensifică, scrie Le Figaro.