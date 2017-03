FOTO // Două accidente grave s-au produs în Chișinău

13:59

Am făcut o cercetare amănunțită pentru că am considerat că e importantă de clarificat tema statului multi-etnic(varianta Voronin), poli-etnic(varianta Pavel Filip) sau plurinațional. Și motivul pentru care Republica Moldova nu se încadrează în acest proces. Am parcurs deja aici această temă într-un editorial anterior și am explicat că, atunci când există o națiune titulară, majoritară, unică, dominantă - români/moldoveni(după cum se autoidentifică) – nu e posibil să avem caracterizarea de mai sus, definirea multietnic, polietnic, plurinațional.