De ce directorii vor să fie daţi afară?

Avocatură din Moldova are cu ce se mândri. Firmele de la noi din țară se regăsesc și în acest an în topul efectuat de Chambers and Partners, una dintre cele mai prestigioase publicaţii de specialitate din lume, care furnizează informaţii cu privire la activitatea avocaţilor de business din întreaga lume. Astfel, la categoria Comercial/Corporativ, pe […]