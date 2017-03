ATENȚIE, CONCURS! „Nu-mi fura copilăria”

13:17

Fiind angajat în sectorul public, am fost concediat, consider ilegal, şi am contestat ordinul de concediere în instanţa de judecată. Au avut loc mai multe şedinţe de judecată. După ultima şedinţă de judecată, o per­soană mi-a recomandat, pe lângă cerinţa de restabi­lire în funcţia anterior deţinută, să solicit suplimentar şi prejudiciul moral pentru încălcarea drepturilor mele. Am încercat să mă informez la capitolul dat, dar nu am reuşit mare lucru. Rog să îmi explicaţi care este proce­dura şi ce urmează să cunosc.