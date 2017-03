SUA lansează licitaţia pentru gardul cu Mexic: Să fie înalt, greu de străpuns şi de căţărat pe el

13:37

Bărbatul care a fost împușcat mortal sâmbătă de serviciile de securitate pe aeroportul Orly din Paris era un musulman radicalizat cunoscut autorităților franceze și este același individ care a tras asupra poliției într-un incident separat produs mai devreme în cursul aceleiași zile în nordul Parisului, a informat o sursă din cadrul poliției franceze, relatează Reuters. The post Bărbatul împușcat mortal pe aerportul Orly din Paris era un musulman radicalizat cunoscut autorităților appeared first on Independent.