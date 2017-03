Exclusiv EVZ. VIBRAȚIA ZILEI - 19 martie 2017

19:27

Unele simptome ale cancerului colorectal sunt adesea trecute cu vederea pentru că sunt foarte subtile și ușor de confundat cu unele afecțiuni mai puțin grave. Iată care sunt cele mai frecvente semne de avertizare ale cancerului colorectal, pe care în mod normal, oamenii le ignora. 1. Crampe Unul dintre primele simptome ale cancerului de colon trecut cu vederea sunt crampele în zona abdominală. Ceea ce face ca acest semn să fie atât de ușor ignorat este faptul că crampe abdominale sunt adesea legate de multe alte afecțiuni, non-canceroase. Deși este adevărat că crampele abdominale nu sunt întotdeauna un semn de alarmă, în cazul în care crampele sunt intense și de lungă durată și nu dispar, mai ales dacă sunt însoțite de alte simptome, nu ezitați sa discutați problema cu un doctor. 2. Oboseală Un alt simptom frecvent ignorat este oboseala. Oboseala cronică este atât de comună în aceste zile, încât nu e de mirare că acest simptom este adesea considerat ca fiind nesemnificativ. Stilul de viață agitat și privarea de somn sunt cele mai frecvente cauze care duc la oboseală. Cu toate acestea, în cazul în care oboseala nu dispare chiar și atunci când v-ați odihnit suficient, acest semn n-ar trebui ignorat. Chiar mai mult, dacă este însoțită de alte simptome, este un avertisment serios. Celulele canceroase folosesc energia corpului provocând astfel oboseala. În plus, cancerul de colon poate declanșa sângerare rectală. 3. Pierdere bruscă în greutate Pierderea bruscă și neintenționată a mai mult de 5% din masa corporala în câteva luni, este un semn serios care nu ar trebui să fie ignorat. De exemplu, dacă aveți o greutate de 70 de kilograme și pierdeți într-un timp foarte scurt mai mult de 3 kilograme, fără să vă schimbați dieta este un semn clar că trebuie să vă consulte un medic. Așa cum am menționat deja, celulele canceroase folosesc energia organismului în timp ce sistemul imunitar se străduiește din greu să oprească boala. Acest consum excesiv de energie cauzează o pierdere drastică în greutate. În cazul cancerului colorectal, apariția unei tumori poate bloca colonul afectând astfel mișcările intestinale ale unei persoane și poate cauza pierderea apetitului și pierderea radicală în greutate. 4. Modificarea tranzitului intestinal Modificarile tranzitului intestinal pot cuprinde diaree, constipatie, modificare a calibrului si formei scaunului. Daca ati remarcat simptome precum balonare, discomfort, greata, gaze, diaree, constipatie,mucus in scaun, scadere in greutate, varsaturi este bine sa mergeti la un consult de specialitate. Cancerul intestinului gros este diagnosticat cel mai frecvent la persoane cu vârsta peste 50 de ani. De aceea, este recomandat ca toți cei care manifestă simptome ce pot indica un posibil cancer să se prezinte imediat la medic. Una dintre cauzele principale incriminate pentru creșterea numărului de cazuri de cancer al intestinului gros este atitudinea generală a publicului. “Oamenii evită să meargă la medic pentru că le este jenă sau frică. Statistic, la nivel mondial, 93 din 100 de persoane pot fi salvate dacă sunt diagnosticate precoce, prin control periodic! Din păcate, rușinea îi impiedică pe cei care prezintă primele simptome să apeleze la medic”, a declarat Cezar Irimia, Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, scrie doctorulzilei.ro.