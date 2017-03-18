BTV, 18 martie 2017 23:37
Запись впервые появилась Бельцкое телевидение.
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23:37
Запись впервые появилась Бельцкое телевидение.
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19:59
«Наша партия», возглавляемая Ренато Усатым, провела V-й чрезвычайный съезд. 850 делегатов со всей страны, принявшие участие в работе форума, единогласно одобрили резолюцию V... Запись «Наша партия» приняла резолюцию по итогам V Внеочередного съезда впервые появилась Бельцкое телевидение.
Ieri
22:30
Бельцкая «Заря» уступила «Шерифу» в матче 24 тура Национальной Дивизии со счетом 0:2. Оба гола соперник забил после спорных моментов, в которых, как... Запись «ЗАРЯ» БОРОЛАСЬ, НО ПРОИГРАЛА «ШЕРИФУ» — 0:2 впервые появилась Бельцкое телевидение.
22:30
На сроки годности стоит обращать внимания не только при покупке продуктов, но и квартир. Как долго еще можно безопасно жить в бельцких хрущевках... Запись СКОЛЬКО ЕЩЕ ПРОСТОЯТ БЕЛЬЦКИЕ «ХРУЩЕВКИ»? впервые появилась Бельцкое телевидение.
22:17
https://youtu.be/ePSgtjlZ6ZI Запись ПРОВОКАЦИЯ НА УРОВНЕ БРЕДА впервые появилась Бельцкое телевидение.
21:47
15 марта офицеры НАЦ и антикоррупционные прокуроры задержали заведующую блока питания Бельцкой психиатрической больницы по подозрению в злоупотреблении властью и хищении чужого имущества.... Запись СОТРУДНИЦУ БЕЛЬЦКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОДОЗРЕВАЮТ В ХИЩЕНИИ ПРОДУКТОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:47
При ремонте бельцких дорог главное – не повторять ошибок, допущенных Кишиневом. Подрядчики, которые будут заниматься укладкой асфальта, должны следить за качеством работ. Каждый... Запись ВИЦЕ-МЭР ТРЕБУЕТ ПРИ РЕМОНТЕ БЕЛЬЦКИХ ДОРОГ НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК КИШИНЕВА впервые появилась Бельцкое телевидение.
21:07
Появившиеся в Кишиневе и по всей Молдове палатки анонимной «инициативной группы» принадлежат Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, а срок кампании продлится до 31 мая,... Запись СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ АВТОРЫ И СРОКИ АНОНИМНОЙ КАМПАНИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ впервые появилась Бельцкое телевидение.
14 martie 2017
21:27
Почётные граждане города теперь будут получать ежегодно не по 2 400 леев, как это было до сих пор, а по 20 тысяч леев в... Запись ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ БЕЛЬЦ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПО 20 ТЫСЯЧ ЛЕЕВ ЕЖЕГОДНО впервые появилась Бельцкое телевидение.
21:17
77-летнюю бельчанку ограбили прямо у подъезда дома, в котором она проживает. Инцидент произошёл вечером 12 марта в районе 9-го квартала, когда женщина возвращалась... Запись ПЕНСИОНЕРКУ ОГРАБИЛИ ПРЯМО У ВХОДА В ПОДЪЕЗД впервые появилась Бельцкое телевидение.
15:47
Бельцких лицеистов приглашают на учебу в российские ВУЗы. Речь идет о Санкт-Петербургском Государственном аграрном университете и Нижегородском Государственном инженерно-экономическом университете. Примария уже объявила... Запись БЕЛЬЦКИХ ЛИЦЕИСТОВ ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ В РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ впервые появилась Бельцкое телевидение.
13 martie 2017
21:57
Лидер «Нашей Партии» вскрывает подноготную последних «инициатив» главного олигарха Молдовы. На минувшей неделе председатель Демпартии Владимир Плахотнюк вышел с инициативой о переходе Молдовы... Запись «Магия Плахотнюка» и её разоблачение впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:58
Старейшине молдавской рентгенологии – бельчанину Алексею Кракан на этой неделе исполняется 85 лет. Юбиляр и его супруга Валентина посвятили медицине всю свою жизнь... Запись БЕЛЬЦКИЕ ВРАЧИ ОТДАЛИ МЕДИЦИНЕ 110 ЛЕТ СВОЕЙ ЖИЗНИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:07
Лидер Демократической Партии Владимир Плахотнюк попытался оправдать себя перед голландским правосудием при помощи бизнесмена Вячеслава Платона. На новостном портале OMEGA была опубликована видео-запись,... Запись ПЛАХОТНЮК ПЫТАЛСЯ ЗАИМЕТЬ ИМИДЖ ДОБРОПОРЯДОЧНОГО БИЗНЕСМЕНА впервые появилась Бельцкое телевидение.
10 martie 2017
18:47
На очередном заседании Комитета по проведению соревнований Федерации футбола Молдовы (ФФМ), состоявшемся 9 марта, в отношении бельцкого клуба «Заря» вынесены дисциплинарные наказания, сообщается... Запись ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ОШТРАФОВАЛА «ЗАРЮ» НА 4 000 ЛЕЕВ. впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:07
48-летний бельчанин ударил ножом своего друга за то, что тот, взяв у него ноутбук, не желал возвращать технику. Инцидент произошёл 25-го февраля в... Запись ЗА НЕВОЗВРАЩЁННЫЙ НОУТБУК БЕЛЬЧАНИН ПЫРНУЛ ДРУГА НОЖОМ впервые появилась Бельцкое телевидение.
9 martie 2017
20:17
Предложенные архитекторами варианты новых остановок — не практичны. Хрупкие сооружения не выдержат натиска вандалов. Такого мнения придерживаются бельчане, которым предложили обсудить проект по... Запись ГОРОЖАНЕ ПРОТИВ СТЕКЛЯННЫХ ОСТАНОВОК: «ОНИ НЕ ПРАКТИЧНЫ» впервые появилась Бельцкое телевидение.
20:07
На два дня, 9 и 10 марта, Бельцы останутся без воды из-за авирии на сорокской насосной станции – она осталась без электроснабжения из-за... Запись НА ДВА ДНЯ БЕЛЬЦЫ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВОДЫ впервые появилась Бельцкое телевидение.
20:07
Скелет недостроенного высотного здания в центре Бельц успел стать местной достопримечательностью. Многие горожане вообще предполагали, что его строительство заморозилось на долгие годы и... Запись ВЫСОТКУ В ЦЕНТРЕ БЕЛЬЦ, КАЖЕТСЯ, ВСЁ-ТАКИ ДОСТРОЯТ впервые появилась Бельцкое телевидение.
7 martie 2017
17:17
Reprezentanții Agenției Ecologice din Bălți au pornit la vânătoarea de comercianţi, care rup ghioceii din păduri şi-i scot la vânzare. Florile primăverii, alături... Запись OPERAȚIUNEA „GHIOCEL” LA BĂLȚI. ECOLOGIȘTII AU RIDICAT O GEANTĂ CU FLORI впервые появилась Бельцкое телевидение.
6 martie 2017
17:57
В четверг, 2 марта, любители классической музыки смогли насладиться выступлением на сцене бельцкого Дворца культуры Симфонического камерного оркестра Приднестровья. Тирасполь и Бельцы связывают... Запись ТИРАСПОЛЬ И БЕЛЬЦЫ УГЛУБЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО впервые появилась Бельцкое телевидение.
17:47
Круглый стол в формате открытого разговора между бельцкими предпринимателями, представителями местной администрации и Управления по защите прав потребителей состоялся на прошлой неделе в... Запись БЕЛЬЦКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАССКАЗАЛИ, КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
17:47
Играми 22-го тура Национальной дивизии завершился 2-ой круг чемпионата Молдовы по футболу. Положение команд в турнирной таблице не претерпело кардинальных изменений. «Заря» продолжает... Запись «ЗАРЯ» ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НАД «СПЕРАНЦЕЙ» впервые появилась Бельцкое телевидение.
3 martie 2017
19:07
4 марта состоится игра 22-го тура Национальной дивизии по футболу между бельцкой «Зарёй» и ниспоренской «Сперанцей». Напомним расстановку сил на этот момент. «Заря»... Запись БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД В НИСПОРЕНЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:57
Сотрудники Генерального инспектората полиции при Министерстве внутренних дел Молдовы будут получать ежеквартально, в соответствии с решением, утверждённым 1 марта на заседании правительства, 25%... Запись ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 25% ОТ СУММЫ НАЛОЖЕННЫХ ШТРАФОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
2 martie 2017
19:07
Число ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в Молдове постоянно растёт. Официальная статистика указывает на то, что более 11 тысяч граждан страны являются ВИЧ-позитивными. По... Запись БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ БЕЛЬЧАН ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНЫ ИЛИ БОЛЬНЫ СПИДОМ впервые появилась Бельцкое телевидение.
1 martie 2017
19:07
Осадки, выпавшие этой зимой, не обеспечили достаточным количеством влаги некоторые сельскохозяйственные культуры. Такого мнения придерживается Михаил Вронских, сотрудник бельцкого Научно-исследовательского института полевых культур... Запись МОЛДОВУ ЕЩЕ ДВА РАЗА НАКРОЕТ «ВОЛНАМИ ХОЛОДА» впервые появилась Бельцкое телевидение.
19:07
На продуктовом рынке, расположенном в микрорайоне 8 квартала, по просьбе реализаторов прилавки со стеллажами, на которых они выставляли свою продукцию, заменили на классические.... Запись ПОЖЕЛАНИЯ ТОРГУЮЩИХ УЧЛИ — ПРИЛАВКИ НА РЫНКЕ ЗАМЕНИЛИ впервые появилась Бельцкое телевидение.
19:07
Бельчане недовольны результатами рабочих визитов представителей Правительства РМ в регионы. Они считают, что чиновники делают это лишь для галочки, а проблемы людей так... Запись БЕЛЬЧАНЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕНЫ ВИЗИТАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:57
Парижанин призывает спасти архитектурное наследие Бельц. Уже год в интернете висит созданная им петиция, однако под ней подписалось всего 80 человек. Автор воззвания... Запись ПАРИЖАНИН ПРИЗЫВАЕТ СПАСТИ АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ БЕЛЬЦ впервые появилась Бельцкое телевидение.
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