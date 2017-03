Zeci de mii de ruși aniversează trei ani de la anexarea Crimeii

04:59

Conjunctia Mercur-Venus poate favoriza atitudinile si initiativele excesive in plan sentimental. Sub aceasta influenta astrala suntem dispusi sa facem declaratii pe care nu am indraznit pana acum sa le rostim, dar exista si riscul sa devenim suspiciosi sau chiar gelosi din motive marunte sau chiar inexistente. Azi este necesar mai mult ca oricand sa ne pastram echilibrul. Berbecul: Se pare ca incepeti sa aveti mai multa incredere in dumneavoastra si sa va recapatati optimismul. Va sfatuim sa nu neglijati problemele celor apropiati, pentru ca altfel ...