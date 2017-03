Franța: 11 candidați vor participa la primul tur al scrutinului prezidențial

10:59

Parlamentul a găzduit expoziția de carte și fotografie „În memoria victimelor Holocaustului". Colecția ilustrează persecutarea şi exterminarea evreilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv pe teritoriul actual al Republicii Moldova.