Belgia: Explozie într-un imobil de locuințe din Bruxelles

Proiectul de modificare a codului electoral prin introducerea votului uninominal, propus de PDM este susținut de majoritatea cetățenilor Moldovei stabiliți peste hotare. Cel puțin aceasta reiese dintr-un sondaj prezentat astăzi de compania IMAS. Astfel, potrivit datelor prezentate, 87 la sută din respondenți au declarat că și-ar dori ca deputații să fie aleși prin votul uninominal. Totodată, doar 10% s-au declarat împotrivă. La fel, moldovenii de peste hotare au salutat ideea posibilității ca deputații să fie demiși de alegători, în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc promisiunile electorale. Astfel, aproape 80% din cei intervievați au declarat că susțin ideea retragerii mandatului deputaților. De asemenea, moldovenii din diasporă s-au exprimat pentru micșorarea numărului de partide politice și a deputaților, precum și pentru introducerea votului electronic. Sondajul realizat în premieră de IMAS a fost efectuat prin intervievare telefonică, la care au fost chestionați 599 de intervievați. Anchetele au fost realizate în perioada 17 februarie – 7 martie. sursa: Timpul.md