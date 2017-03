Expertizele psihiatrice vor fi efectuate de Centrul de Medicină Legală

13:12

Președintele Republicii Moldova Igor Dodon a transmis o scrisoare prin care cere Guvernului introducerea în curricula școlară a disciplinei „Istoria Moldovei” începând cu noul an de învățământ. Unul din motivele invocate în solicitare este că actuala disciplină ”Istoria Românilor”, păstrează în societate starea de tensiune și de incertitudine privind viitorul statului moldovenesc, precum și creează mai multe impedimente, inclusiv la consolidarea statalității Republicii Moldova. Șeful statului mai menționează că cea mai mare parte a populației țării pledează pentru introducerea în programul de studii a disciplinei școlare ”Istoria Moldovei.” Vedeți mai jos documentul: The post Dodon cere să fie introdusă „Istoria Moldovei” în școli // DOC appeared first on Moldova 24.