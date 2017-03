Liberalii râd pe seama lui Dodon: L-a așteptat pe Putin 4 ore, umil, tăcut, precum o slugă credincioasă care își știe locul

18:27

Sistemul electoral care funcționează în prezent în Republica Moldova demonstrează un șir de imperfecțiuni, însă acesta nu trebuie schimbat așa cum își dorește Partidul Democrat. Ideea este împărțită de reprezentanții PCRM. The post PCRM nu susține inițiativa lui Plahotniuc: Va concentra puterea în mâinile unui grup restrâns de persoane appeared first on Independent.