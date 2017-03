Cu SÂNII la vedere! Vezi cu ce DECOLTEURI se laudă vedetele autohtone! GALERIE FOTO//

14:17

Ambasadorul Republicii Moldova în Bulgaria, Ștefan Gorda, are motiv de sărbătoare și mare bucurie astăzi. Fiul său, Alexandru, s-a căsătorit civil cu aleasa sa, Adriana. „Astazi fiul meu Alexandru Gorda si Adriana Vlad si-au spus Da in fata ofiterului starii civile. Sunt mandru ca am crescut si educat asa baiat. Si tatal Adrianei ar fi […]