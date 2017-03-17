СКОЛЬКО ЕЩЕ ПРОСТОЯТ БЕЛЬЦКИЕ «ХРУЩЕВКИ»?

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Почётные граждане города теперь будут получать ежегодно не по 2 400 леев, как это было до сих пор, а по 20 тысяч леев в... Запись ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ БЕЛЬЦ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПО 20 ТЫСЯЧ ЛЕЕВ ЕЖЕГОДНО впервые появилась Бельцкое телевидение.