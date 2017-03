O femeie a fost lovită mortal în sectorul Râșcani al capitalei

19:12

Ca urmare a protestului de astăzi a locuitorilor comunei Bubuieci, care au blocat drumul de acces spre depozitul de stocare a deşeurilor menajere solide din str. Uzinelor, Direcţia Relaţii Publice a Primăriei municipiului Chişinău a făcut următoarele precizări. „Municipalitatea stochează deşeurile menajere solide la depozitul din str. Uzinelor începând cu anul 2010, iar în acest sens au fost obţinute avizele tuturor instituţiilor abilitate, este vorba de Agenţia ecologică Chişinău, Agenţia pentru geologie şi resurse minerale şi Centrul de sănătate publică. Prin urmare, stocarea deşeurilor are loc cu respectarea măsurilor de protecţie a mediului. În vederea soluţionării problemei legate de gestionarea deşeurilor menajere solide, în anul 2015 Primăria Chişinău a încheiat un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), pentru finanţarea studiilor şi lucrărilor de modernizare a serviciului dat. Conform recomandărilor companiei Fichtner, care elaborează studiul de fezabilitate, depozitul din str. Uzinelor urmează a fi închis. Odată cu implementarea metodei de deshidratare a nămolului cu utilizarea sacilor Geotube, mirosul de pe platformele de nămol a Staţiei de epurare din Chişinău s-a redus esenţial. De asemenea, municipalitatea a solicitat Centrului Naţional de Sănătate Publică să monitorizeze în permanenţă calitatea aerului, solului şi apei în zona adiacentă depozitului din str. Uzinelor. Totodată, respectând Directiva Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor, în zonă va fi instalat un sistem de monitorizare a depozitului, care va înregistra datele meteorologice, infiltrările în groapa de deşeuri şi apele subterane. Mai mult, deja s-a desfăşurat licitaţia privind selectarea companiei care va efectua lucrările de modernizare a Staţiei de epurare din Chişinău. Reprezentanţii SA „Apă-Canal Chişinău", de comun cu ai Primăriei Bubuieci au verificat traseul colectorului presiune Sângera - Codru - Staţia de Epurare Chişinău, iar scurgeri de ape uzate nu au fost depistate. În context, municipalitatea solicită locuitorilor din zonă înţelegerea cuvenită, asigurându-i că Primăria Chişinău va întreprinde toate măsurile de rigoare pentru a soluţiona problemele enunţate. Recent, primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, i-a adresat o scrisoare reprezentantului grupului de iniţiativă din comuna Bubuieci, în care l-a informat, punctual, despre toate problemele abordate de locuitorii din zonă". Menționăm că mai mulți locuitori din Bubuieci au blocat astăzi accesul camioanelor spre groapa de gunoi pentru că nu mai suportă mirosul urât.