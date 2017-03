Gaze și petrol în R.Moldova?

18:58

Mandatul imperativ este sistemul politic în care deputații nu pot sprijini decât inițiative precise încredințate lor de alegătorii care i-au trimis acolo. Este un sistem foarte rar aplicat, întrucât limitează enorm funcția legislativă. Istoria conceptului urcă până la Contractul Social al lui Jean-Jacques Rousseau, care nu găsea nimic democratic în faptul că deputații pot lua inițiative individuale după ce au fost aleși, în loc să se mărginească la mandatul precis formulat de alegători. Un exemplu de limitare precisă e faptul că deputații nu au voie să-și părăsească grupul parlamentar, sau să treacă la o altă formațiune după ce au fost aleși (afară de cazul în care ei ar fi excluși, desigur). În Ucraina, sistemul mandatului imperativ, care interzice transferurile politice in Parlament, a fost chiar înscris în Constituție, încă din 2004. E singurul asemenea caz în Europa. In Franța, în schimb, Constituția garantează contrariul și anume doar mandatul reprezentativ. In Franța, deputatul, odată ales, e liber să ia orice inițiativă dorește. La fel, mandatul imperativ este interzis în Belgia, Elveția, Italia și Spania. În Germania, Camera superioară a parlamentului, Bundesrat, Consiliul Federal, funcționează parțial pe modelul mandatului imperativ, membrii Consiliului fiind nu aleși, ci numiți de cele 16 landuri, având sarcini precise, de la care nu pot devia. Mandatul imperativ a jucat un mare rol în teoriile anarhiste ale exercitării puterii, punându-se însă și problema practică a revocării deputaților, de către mandatari, în cazul nerespectării mandatului. El a fost aplicat temeinic atât în timpul Comunei din Paris, în 1871, cât și în timpul revoluției sociale spaniole, in anii 1930, în special în Catalonia, în Barcelona controlată de anarhiști. Mandatul imperativ e aplicat și astăzi, teoretic, în țări precum China, Cuba, Vietnamul și Coreea de Nord, însă e vorba acolo doar de o etichetă, de o pretenție de fațadă. Dată fiind natura represivă, totalitară, a acelor regimuri, este limpede că alegătorii nu pot revoca deputații votați de ei, în caz de nerespectare a mandatului. Procedura revocării pune de asemenea probleme legale și/sau constituționale. Unele state americane (din SUA) oferă mecanisme legale prin care alegătorii își pot revoca un ales din Parlament, în Europa însă lucrul e în general imposibil. Chiar și situația legală din Ucraina a fost criticată. Comisia de la Veneția a Consiliului Europei a estimat, de altfel, acum deja un deceniu, că posibilitatea revocării deputaților de către alegători, sau de către partide este « incompatibilă cu doctrina tradițională și general acceptată a democrației reprezentative » și « contrarie normelor europene ».